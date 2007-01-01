Обнинск
-21...-20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге пешеходов сбили на улице Ленина
Происшествия

В Калуге пешеходов сбили на улице Ленина

Дмитрий Ивьев
02.02, 14:24
0 327
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Днём в понедельник, 2 февраля, авария произошла на перекрестке с улицей Пролетарской.

По предварительным данным, около 13:00 водитель «Тойоты» двигался со стороны вокзала и сбил пешеходов.

Главное управление МЧС по Калужской области сообщило, что в ДТП есть пострадавшие.

Точные обстоятельства этого происшествия еще устанавливаются.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im5WNGowYTVrcjZISUJxTllFSStvL0E9PSIsInZhbHVlIjoiWW5SQ2FDRW9TaXJZVC9GMElBRVFqR2ZSeDVaNHRXUjN1UTRpQWdxOXREUWNQUnJCcUhaMmpYWlN3NHJPUWFmS3ZpZTZYRTUrWGdTN0dLSlhHUyt5ZVFTYTBQNXFOcHJjUmZxb25JQVFUa1lUbEFmR2xtaUNzbktoNDVWdWNCbTNCSjZtVjExaXRrRWREcFRFZTBieHFUTDF3dUt6NWFiVE5FUGNSakl2UzI2WDM4Q3V3SEtaUU0zM000VzRTOXpOZmxoQ3g5cVRobERuSlZoamVaR05KV3NsSFZuUURQdExvcENoV2I4Y0Z5WWVXbnJOMTNCeUdNaG4zV25CU2ViRG5kNjg5UE9MeERkeGpoY1hlTlJ3a3JvY09jZzFHRXhPWDJ2RGNGVUJMRFZiN2ZNdFZMMWt1bFYxR0YrRit5UlVUTXptRlNTbDg5Ry8rMmZEeXVXQytuQks3YkV1WktzWjBSSGlPUEFuQUNxekthR3hOV1ZudDI4UTJQOEdnZnk5R0FVMmY3QlZMU1NzSTVRVE55ZTRtVDYyMlpaUWp1eUx1d01mb1VmV2RmTXdEeS81aHJNRC9MbUk3TVV1L0swUSIsIm1hYyI6Ijg2NTUzZDFjYjQ0ZjNkZWYyZTQ5NTFiZDkyZWM1ODdmNGQ4YmVkODNlZDgwMGZmNDM4YTU5MzQ5ZGI2NmUxZDUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InZMdEhwYzVVM0Q5QkwraVJWUW1wVFE9PSIsInZhbHVlIjoid2RKSEVreWRoUnorOWhyb253bHNCR0ZMcVhNVDY3N2hHa1JrQUxTUG1FdmE2NmFBbVhwWEtNVklIS01jbkJQajhVVlBMM0IrMFI5RTVxT2RnMS91TlBlclNrZUNzMEJqMnF0cTNMMDd2NnA4SVZnc2k4TUd1UUpVVE1XZDlkMkQ0MlAyaGJWUHN0VTRubUYxVDFTeXJXcXZocnVTNGZ0WWNDd0JUVlgvR0Q1bGM1M1JzanVpa1RXTW52QWZXQ2Z1RklHeFNQcEJOQ2c4N0pIenZUYTR4eC9QclIvdFpiU2p3RXQrSnVOWHNSMlNhNWZCdGlGaGIwcktwMVVVSWdJd2xSRVRqc3JtcldYNUU5ZjFYQUdPOUhBN05WekRXTkJLaGZLOGcxdEFGS2x1RFhiQlU3SFE3bGZtYkF1aUJvaVU2WTNPaDl4TXRIcnVyQkN5dTI3MXlnVWlwRTkzV3VtYWF3OVdjdjlNWFZjVjd6SHhRYzYrU04zZHNmTnRHeXVJbnJ2MTYvSWl5U3FqSHVnR0xxTWcyL280WElXTysrVmpRVmtXeGdxVXZZZU5qMkk0K0Q5Z2paZkpkMFVvY2h6ZkFwMjcxUm5Xem94RFV4N2FsYU9QOG9kTHJLQWNaWUxYVlYrNkRKQ25oZENpWlA0UzYxdWVZTG9LRXFaOU9PUnhzZ09yRGc0a1BpWmJFOTYvTjlKbXNNNjIrcysxS1YwNWI1d3VMZEpBZW4xM3lpY25oNWpxTjZOQytGSSthaVBkT0VNSjg2L29GQ1hjdTJlMkY1U3ZxVWJPYlIwc3ZkNmt6ME42aE44a1ZKL24zVHIzQ3A2SjF2enZCQTNjVHl1RyIsIm1hYyI6ImJhMTgwNWVhZTU5MmI4OTU1MzMwNDRkZTEwMTI3Y2U5NTJlNTc2MmU5OWUyYTIxOWI0M2E3ODc2NjczMGM2NzYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+