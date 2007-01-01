В Калуге пешеходов сбили на улице Ленина
Днём в понедельник, 2 февраля, авария произошла на перекрестке с улицей Пролетарской.
По предварительным данным, около 13:00 водитель «Тойоты» двигался со стороны вокзала и сбил пешеходов.
Главное управление МЧС по Калужской области сообщило, что в ДТП есть пострадавшие.
Точные обстоятельства этого происшествия еще устанавливаются.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь