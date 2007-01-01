В Калужской области сгорел микроавтобус
Микроавтобус загорелся рано утром 1 февраля в городе Юхнове Калужской области.
Сигнал о пожаре поступил в службы спасения в 6:02.
Возгорание произошло на улице Дениса Давыдова. На место оперативно выехали расчёты МЧС.
Пожарные ликвидировали огонь. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Сейчас обстоятельства происшествия выясняет инспектор государственного пожарного надзора, который был направлен на место.
