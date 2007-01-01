В Калужской области объявили беспилотную опасность
В ночь на субботу, 31 января, соответствующие сообщения разослало жителям региона МЧС.
Калужан призывают быть бдительными и внимательными.
Власти пока не сообщали о каких-либо сбитых БПЛА.
В аэропорту «Калуга» Росавиация не вводила ограничений.
Ранее в калужской области пять беспилотников силы ПВО сбили 20 января.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь