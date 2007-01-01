Обнинск
Новость дня Происшествия

В Калужской области объявили беспилотную опасность

Дмитрий Ивьев
31.01, 07:00
1 441
В ночь на субботу, 31 января, соответствующие сообщения разослало жителям региона МЧС.

Калужан призывают быть бдительными и внимательными.

Власти пока не сообщали о каких-либо сбитых БПЛА.

В аэропорту «Калуга» Росавиация не вводила ограничений.

Ранее в калужской области пять беспилотников силы ПВО сбили 20 января.

