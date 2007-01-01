В Калуге пропал 64-летний мужчина
В пятницу волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщили про исчезновение Алексея Казакова из села Пригородного лесничества.
Последний раз калужанина видели 25 января.
Рост мужчины – 175 сантиметров. Он худощавые, русые волосы с проседью. Был одет в черное пальто, джинсы, черные сапоги и коричневую шапку.
Любую информацию о нем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
