Обнинск
-14...-13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Три человека пострадали в ДТП на дороге Калуга – Тула
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП на дороге Калуга – Тула

Дмитрий Ивьев
30.01, 12:56
0 533
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Стали известны подробности о происшествии в Ферзиковском районе. Авария там произошла около 15:00 в четверг, 29 января.

По предварительным данным полиции, недалеко от поселка Октябрьский 24-летний водитель «Лады» выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Соллерс».

Травмы получили сам водитель «Лады», его 28-летний пассажир, а также 44-летний водитель «Соллерса». Всем оказали помощь врачи.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
5 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkpQMUFxUjNyWWI5WGtueHJyNUdZNXc9PSIsInZhbHVlIjoiWlVMK0NKdEZNbDBvb1pHalZqWjduck5vSVlhdjNNcDlqcXZTR3QvQkVhR0lYWFJmRFR6K1Rkd2VZWVEyOEc1T3FXc0tkMW1GRTZwYTBGYkgzTENjT0Y3UElPSlBTM0lRbktEZ20yVG5wTDlha1pOYUxJUW01TjJPK0w4YkNwdnpNcVhKZlk5TU84dDdwSnpGdmRCNWxEOEwwNm5SUXBmcmQxRjBramFsUjFJblY3eCtONmpuOURHN1BqOHNXVU0xOUwvZzdsQVJlNlJweFp3Y1pqWklvZFAvWGVvNVNlZVNIMG5YZWFBWTc1eENLWlhZUDBqMkRtTjBsS0p6djVjbGpEaGNHcHJHS2MveE9ORXNqcStIQVhORDRYckRSMGVJL28wUlNVMHZoR1FzM2xrTEZWWTFWa0VnbU9HVERibEQ4U0M0d2U4TGsvdDl3T1ZvV0lZb3FscDlEK3RwaFJmVGdkSmw1NW5QS1FuSEJxSzV2OEdTYnhhNWdrdy80VUJXcmlaellxeS9ONlp4NzFmKzFhbTM0NElPLzQwbGFrd1d2TW5jSTFaeGwvL0xhRGhNa3NHNDRFa2RVNng3L3lGaiIsIm1hYyI6IjJiZjBhYzFjM2U2NWViNTQ1OGY0ZDlhNWJiOWZlODY3MmMzOWJkNmJjNTAzMGNhMTdkNjM2MWY2YjU2MDg3MzAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InZndnJHUzhMbzVidjFQaklGNGVBMGc9PSIsInZhbHVlIjoiQllFQjhZelVqWklTc1U4NmhRQjh3emxyeTlxMnJlR0pXd1JNbEJ1NEh6THRJWVFMK3c4TmxPVE9JeHBoVkFMV0RQQjZJeVNueXk3dGNrdjFTSUFUb1lzVjBPRC9ZWTNjaWJqYWRoa0U1NDdQUWxVWUZNckltRGhOWnJyK2JFR2dIQXc2VTZGeThLcW5wMHkvNE1sQjg1eG5TdWEwZ2tFWkQyZkV3SklESWpjdDhpY2dNK096NlM1VHJ1VGZrMERrSVFFQkZtdWZqaGtvWks5V1JDRDczc25vWVFZOXFZS3czRndWRzdDWVdvQ3pZa1RHbTJ0VnhQcFVpQ0h3MXg2eC9ZZ3dTYnhRSTdiWkFvV0tsNVlLZ1VVeWtwaEduOWlJL2tMSU5KclNsQk1hQkNJcGM3dnlmdXc1Q2VtbENFb0svY2Z1R2J6RnEyRVFyWFozS2xJNlBVQUdvUkozMXVMemxyZ2R4NVh5dUVISFdVNFRjVkVZNXZDMG9PU0RmL3d3bXJqNTh0bGtMdkxoQzVCekQxZzVFcFJKK3A4em9RbllETFlUWDVFRFJyWFg4Y1IyM3VBUnNyaGpmYVNRdHU0aUtkSDQrZVQzcXFXSE1JU0xQVzc1NEljeGVpMGxHc2JHb0VGemxnWXZuVlo5R3o5S3lnRjVRYms5Z0Qzc2RYbmlqOFROTWNDeFZ4OUFickNKZG5DeXAyT3hQdnUreFZxNmVKUWdIQm1BekRsWW82MktLZFVxWmdDR2J5M0xKSXh4OHppY1dHeVZQME13QU1OQzdmYnd3M0dOUHhWRTBIMFNoL1ptMS9wNEcyNW5kQUhuWmNDeExiNHZUek5pQi9xayIsIm1hYyI6IjQ0ZjRkNzNlYWNhYjI3OTIzYTBjNmMzMGI2NmExMjU0MmY0NDY2YTM0MDI5Y2FjZjRlZjA5MGNjMWYyNDBlMWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+