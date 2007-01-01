Три человека пострадали в ДТП на дороге Калуга – Тула
Стали известны подробности о происшествии в Ферзиковском районе. Авария там произошла около 15:00 в четверг, 29 января.
По предварительным данным полиции, недалеко от поселка Октябрьский 24-летний водитель «Лады» выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Соллерс».
Травмы получили сам водитель «Лады», его 28-летний пассажир, а также 44-летний водитель «Соллерса». Всем оказали помощь врачи.
