Главная Новости Происшествия В Жиздре «Шевроле» врезался в «Киа»
Происшествия

В Жиздре «Шевроле» врезался в «Киа»

Дмитрий Ивьев
30.01, 10:05
Полиция сообщила подробности о ДТП, которое произошло утром 29 января в районе дома №13/33 на улице Льва Толстого в Жиздре.

По предварительным данным, 52-летняя женщина за рулем «Шевроле Ланос» не пропустила «Киа Соренто».

Травмы получила сама автомобилистка. Врачи оказали женщине помощь, рассказали в региональной Госавтоинспекции.

