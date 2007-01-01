В Жиздре «Шевроле» врезался в «Киа»
Полиция сообщила подробности о ДТП, которое произошло утром 29 января в районе дома №13/33 на улице Льва Толстого в Жиздре.
По предварительным данным, 52-летняя женщина за рулем «Шевроле Ланос» не пропустила «Киа Соренто».
Травмы получила сама автомобилистка. Врачи оказали женщине помощь, рассказали в региональной Госавтоинспекции.
