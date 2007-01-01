Обнинск
-14...-13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В калужской деревне загорелось здание администрации
Происшествия

В калужской деревне загорелось здание администрации

Дмитрий Ивьев
30.01, 10:00
0 744
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Пожар произошёл рано утром в пятницу, 30 января, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, примерно в 5:40 загорелось административное здание на улице Д. Трубецкого в деревне Алекино Тарусского района.

Спасатели сообщили, что никто из людей не пострадал. Дом удалось потушить.

Причины пожара и точные обстоятельства устанавливаются.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IisvUFdwTlNKN3ZsTWhGTk1KMkpUdUE9PSIsInZhbHVlIjoiS1ZZbXB5Si9FR3dEaE4vdERrNDNTTXlBcVpVNnRxV3J1eGtUMDA5UllzMHNMcGgrenlvdDEzZGpFbE15T01NM3ZUMzR3Y3RqNmRWKzcrb1Z3YzJVM3ZlSUJNbzFlSDlaU1BkSFVDazRranpoL2Nua1dlVjZLZUhvdDYxcWkyN3BwZ0lha21EN28ybi9KdDQ1Z3lESGJ3THpWU2Y3eDNhUFdMd1ZPQVFjVVBiT2JRTStkWVRGaFE2NllLbUQ1VHhUSlBlNVg2cW5TQmNLSVZrVGVobFh0QmtNR3hNcVFzRzhic2QxTXdFdFVhbU9qQWxtZWtCekorbVlDT05hYVpnbXhkOTRNUE5NOE9vTHNvYjlKS1NLT2lMZGhyVUlzUzRyK01xYUczUEZUL3BNTmt6Zy9FeG5paHdIOWlsSXpXU1NtZzZaUVlGL2tRWElpY0ZFR002c0t0aVpEbmZZREJLNWVpUmM0b2ZHelJHcHBuOCtiOHVNWVRnTTFkK3JvZWsrVmxFZEwya3RpK1craGVEd3JCVjRxSytQcGt1QTMxc0cyaGFuUXhGVHozZ21NUVkvRTlBNmJPTlVhSzRMWmNIOCIsIm1hYyI6ImU0MDNmNjg2YTVmNTQyNTg0ODExODNkNzRlNWFiYTQ5MGIzYzAwODViYzlmZDk2ZWE2MGY2NTRkMjZjZjg2YmQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImVlUkJCWWF0UEl0SFhLdkpkdTZBaVE9PSIsInZhbHVlIjoiZHhIUTJoM0R2bmJSLzM5NGFJNmJiWnNYRStkYUVOZmNwQTl3VUFSVUMyZ0Q4ekhVN1p0RGV2WDQvZGhPTXV5b2NZTWVGYWRkamNSUi92TUVHc1dBSmMrRmNhcGZieFVHc2VyU3ZzS0M3b0Q4WUVGVCtVRldBUDR4L0EvWndMOUViTTc5Z29XVmR5OGpTUlFPcHpEY09GRkxtbFpjN2U0RXI1Y3pYODhrdkIrbFplZ1RaMTEyWG5nRkp6S0h1TDRlNzRocGt6em8rMU9xb3ZaQjJ2M1NzS0dPZzlRN0h0TXJ6V3B2czZRZmVGVXFmS2NPV3RjUWtsNFZxYkFyTHVJZW0vZCtwanhRRUpqV1FsK0MzUkNGdEd6MWhxOVlmYzE1L3BxTC9zQUdFaUhwZ3hjU0tmcUtZdHpGSUxQZUxWNjR5T0JzckV0SUxkSDBrbVlVMC9tbHZodGhOMmJkUnJUN1dPaU1Ld3dDMXBlYVF0TC9NRjc3WWI5T3g5MFJ3dlN5NUdwdlpjVjZzTkgyTEhETE1HOXZndkJTMWNhVUJnU0JBM1RqYStJYzZTNjY5dm9PZEpPNzlwdEhDM1ZOVGhEWlZGNm9NbDh6UkZlUmFvdDlBNXlkcW5sRE83ZVloVFo3Nnd6M3dQY1NaUkZnZXVoRnNlcHU0T05IQXExY1MrUm14aDBsaHM5ejFmUC9oZkFkR09CZnlYeE5zYkp3eHY5MVErQlBqRUpxMXc3bWkvb1NaM2Z6VXBXTml3UDluTXdyNFF0TXpjN1hMajNtcnFBbXNrYjhZQXFYdTgxT0I3QUFrTzlZOWpnSFJtRndmN3BKa2thVThhaTA3K0NweDltRyIsIm1hYyI6ImY0OWZkYTkzZjdlYTk0MmYwYWU2NzQxMjhhNzg2MjQ4MzIyMDYwOTVhYWIzOTQ5ZTk1YWJkNzBlYjI2NWMzMzUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+