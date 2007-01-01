В калужской деревне загорелось здание администрации
Пожар произошёл рано утром в пятницу, 30 января, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
По предварительной информации, примерно в 5:40 загорелось административное здание на улице Д. Трубецкого в деревне Алекино Тарусского района.
Спасатели сообщили, что никто из людей не пострадал. Дом удалось потушить.
Причины пожара и точные обстоятельства устанавливаются.
