В Калужской области мужчина погиб при пожаре в жилом доме
Новость дня Происшествия

В Калужской области мужчина погиб при пожаре в жилом доме

Дмитрий Ивьев
30.01, 09:10
Стали известны подробности о происшествии в деревне Каляево Медынского района.

Пожар в одноэтажном деревянном доме, разделенном на две квартиры, произошёл там поздно вечером в четверг, 29 января.

По информации Главного управления МЧС по Калужской области, при пожаре погиб 65-летний мужчина.

Причина этого происшествия и точные обстоятельства сейчас устанавливаются.

