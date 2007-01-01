В Калужской области мужчина погиб при пожаре в жилом доме
Стали известны подробности о происшествии в деревне Каляево Медынского района.
Пожар в одноэтажном деревянном доме, разделенном на две квартиры, произошёл там поздно вечером в четверг, 29 января.
По информации Главного управления МЧС по Калужской области, при пожаре погиб 65-летний мужчина.
Причина этого происшествия и точные обстоятельства сейчас устанавливаются.
