В Калужской области 446 человек пострадали во время катания на тюбингах
Новость дня Происшествия

В Калужской области 446 человек пострадали во время катания на тюбингах

Дмитрий Ивьев
29.01, 11:20
Такую печальную статистику нынешней зимы опубликовало в четверг, 29 января, министерство здравоохранения региона.

416 пострадавших – это дети в возрасте от 3 до 17 лет.

Одному из пациентов врачей больше 60 лет.

В Минздраве напомнили, что тюбинг разгоняется до 40 км/ч, а затормозить или повернуть на нем нельзя.

Калужан призвали кататься только в специально оборудованных местах, не садиться вдвоем с ребенком и не связывать ватрушки между собой.

Если кто-то упал и жалуется на боль в спине или шее лучше не пытаться его поднять, а сразу звонить 112.

