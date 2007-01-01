В Калужской области 446 человек пострадали во время катания на тюбингах
Такую печальную статистику нынешней зимы опубликовало в четверг, 29 января, министерство здравоохранения региона.
416 пострадавших – это дети в возрасте от 3 до 17 лет.
Одному из пациентов врачей больше 60 лет.
В Минздраве напомнили, что тюбинг разгоняется до 40 км/ч, а затормозить или повернуть на нем нельзя.
Калужан призвали кататься только в специально оборудованных местах, не садиться вдвоем с ребенком и не связывать ватрушки между собой.
Если кто-то упал и жалуется на боль в спине или шее лучше не пытаться его поднять, а сразу звонить 112.
