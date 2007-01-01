Пока механик спал, калужанка села за руль чужой машины и врезалась в гараж

В Калуге 33-летняя местная жительница стала подозреваемой в угоне автомобиля, который стоял на ремонте, рассказали 28 января в полиции.

По данным УМВД, владелец оставил машину у знакомого автомеханика. Женщина пришла к мастеру в гараж в гости, и они вместе начали пить алкоголь. Когда приятель уснул, она нашла ключи от чужого авто, села за руль и попыталась поехать. Но не справилась с управлением — уже через несколько метров автомобиль врезался в стену гаража.

Испугавшись, женщина вызвала эвакуатор и отправила машину на стоянку в Калуге, надеясь, что всё обойдётся. Однако вскоре её нашли — вместе с повреждённым автомобилем.

Против калужанки возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Если суд признает её виновной, женщине грозит до 5 лет колонии.