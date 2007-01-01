МЧС рассказало о тушении пожара на бывшем заводе «Фольксваген» в Калуге
Возгорание удалось потушить. Подробности нам сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Информация о возгорании в цеху по утилизации пенопласта поступила спасателям с 11:48.
Это здание одноэтажное с высотой потолков в 20 метров, площадь – 400 квадратов.
Очаг пожара составлял 300 квадратных метров. Работники были эвакуированы. Локализовать пожар удалось в 13:18, а полностью потушить – в 13:40.
Никто из людей не пострадал.
Причины пожара сейчас устанавливаются.
На место происшествия выезжали 13 пожарных расчётов.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь