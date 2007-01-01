Обнинск
Шапша прокомментировал пожар на бывшем заводе «Фольксваген» в Калуге

Дмитрий Ивьев
28.01, 14:20
Возгорание произошло в одном из складских помещений предприятия в Грабцево днем в среду, 28 января.

- Пожар на заводе АГР в Калуге потушен. Пострадавших нет, - заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Производственный процесс не нарушен.

Ранее сообщалось, что пожар локализовали на площади в 300 квадратных метров.

Над предприятием поднимался черный дым.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Напомним, АГР выпускает в Калуге автомобили Tenet. До 2022 года на этой площадке работал немецкий «Фольксваген».

