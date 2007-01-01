Шапша прокомментировал пожар на бывшем заводе «Фольксваген» в Калуге
Возгорание произошло в одном из складских помещений предприятия в Грабцево днем в среду, 28 января.
- Пожар на заводе АГР в Калуге потушен. Пострадавших нет, - заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Производственный процесс не нарушен.
Ранее сообщалось, что пожар локализовали на площади в 300 квадратных метров.
Над предприятием поднимался черный дым.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Напомним, АГР выпускает в Калуге автомобили Tenet. До 2022 года на этой площадке работал немецкий «Фольксваген».
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь