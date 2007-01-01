В Калуге из-за пожара эвакуировали работников бывшего завода «Фольксваген»
Возгорание произошло днём в среду, 28 января.
Ситуацию прокомментировала компания АГР, которая выпускает там теперь автомобили:
- Произошло задымление в одном из производственных цехов, персонал был своевременно эвакуирован, пострадавших нет, разбираемся в причинах возникшей ситуации.
Ранее очевидцы в соцсетях сообщали о чёрном дыме, который поднимался над одним из зданий предприятия.
Позже в федеральных СМИ появилась информация о трех пострадавших, однако на предприятии её опровергли.
