Новость дня Происшествия

В Калуге из-за пожара эвакуировали работников бывшего завода «Фольксваген»

Дмитрий Ивьев
28.01, 12:53
0 2690
Возгорание произошло днём в среду, 28 января.

Ситуацию прокомментировала компания АГР, которая выпускает там теперь автомобили:

- Произошло задымление в одном из производственных цехов, персонал был своевременно эвакуирован, пострадавших нет, разбираемся в причинах возникшей ситуации.

Ранее очевидцы в соцсетях сообщали о чёрном дыме, который поднимался над одним из зданий предприятия.

Позже в федеральных СМИ появилась информация о трех пострадавших, однако на предприятии её опровергли.

