В Калуге пожар произошёл на бывшем заводе «Фольксваген»
Очевидцы сообщили о возгорании в Грабцево днём в среду, 28 января.
Фото опубликовали в сообществе в ВК. Над зданием предприятия поднимается чёрный дым.
Официальных комментариев от МЧС и самого предприятия пока не поступало.
В соцсетях пишут, что в одном из цехов загорелись пластмассовые изделия.
Точные обстоятельства сейчас устанавливаются.
UPD. На заводе прокомментировали ситуацию.
