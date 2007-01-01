Обнинск
-10...-9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге пожар произошёл на бывшем заводе «Фольксваген»
Новость дня Происшествия

В Калуге пожар произошёл на бывшем заводе «Фольксваген»

Дмитрий Ивьев
28.01, 12:30
0 2953
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Очевидцы сообщили о возгорании в Грабцево днём в среду, 28 января.

Фото опубликовали в сообществе в ВК. Над зданием предприятия поднимается чёрный дым.

Официальных комментариев от МЧС и самого предприятия пока не поступало.

В соцсетях пишут, что в одном из цехов загорелись пластмассовые изделия.

Точные обстоятельства сейчас устанавливаются.

UPD. На заводе прокомментировали ситуацию.

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
8 оценили
25%
0%
0%
37%
37%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InVGKzg1Z2lBZmJDK1ZJd0RNdFh6VlE9PSIsInZhbHVlIjoiSTYzQUcyQmpncWJkbHZOdk1Xa25wZ2doMzA3RFJVSCtmSHlPRWhJaDNhWkM4TU5CRlFzclE5NXJYT3RFTElNS3ZSSURJMWZuZFpnNHgxUVZ0R25TbVNyUzk3dk9oTUs4bEdpOUhIWHJuYmdyWitvZ0VwbEpTY3FUNXFRaGdGN2l3Vms2aUlUS0oyQjA4M1BDdS9ZWmw5aWpOcW9kNUpSbGd4TUhNZHlack5kSWt1Sm1RbTZRYWx2OHovMDRFb0dKNWlaSEpqaWxiOWJEZGxpNnR1MFU1WGcvbU1RR05QOUlzakc3bWxDV3FvS3o0dktvc2ZXdHRNN1VXVjBEWERaUWloQWtPSGhoa3hwMzNST3pReS80ODJ2Yk9tYTRhRXhhOWJCWEZodER6UldlcGo1d2x6aklvWTdnVjRabkVRdGZac2RLYlhvall2blhjZjBydmJPOGhuUEgrTHRxS2VpNnVqK29pWDQ2Zmh5cG92dkRIU1RGYkhyYUc5K2duZFYzTnNsMi9UU2IwdUkwc3JSZFIxWmZGcEZNdUlnRUMzYnNyQXM2VGZDeGtzVW42VzlFbGw4S0xveDIrc29lckdQViIsIm1hYyI6IjI3NjhmZGRlNWIyNWZiY2MxNTc3NGFiZmZkMWU2OGVmNTQyY2E1Yzg4NTU4ZmEzYTEyNGM2NTFmMTE4N2UyZDAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkY3RVdhQXo4WkJSaHY2TkY2NmpHb0E9PSIsInZhbHVlIjoiMVlwNHg4a0dKa1JSeGQvQlB5VEUyc0VCbG1Vd2FLS1hXaXJZUDF1ZEJrN2ZPQkUvUzF1UWxjZ0lYa2xKUEFONjFXSVNXNzI5bG1xTno3REhIV1k0YmkrUWpKTU9rSlJCZWUrQVZjWGlvNTVzcDlzbXE3NmFRTjZvUW94cjNrLzNlMjR2eTRGSTlXaGxjZGdxTnh4L1RNZzhCRVZrdm5RU2YxUjBsdXcxN1QzUXY0UUxBUEpyaVgveGdaZHhKWEpjREZQbXp5eldYM2s0YVRhTVZNd2J5QkFseXMzeHdzUUdsK0Q2ODRpRTBjbjV6TDVJU0xmY2dnVTNCZWd6OE5iRUFWR1kxYnhKOEhhdFg4MkhBN3lTTXIzTU9yTWl0N0t4VldJaUtxcTBQQjROY1l4VGJXNXV2VkV3UlQ1Rjl0ekVvSkIzYUVhUVllTkszdklmQ000WlVZanpEc2QwR2NqbE9nS1FseFpublZQOE5vdFBtd2VTc3N5YjhBR1JmTGpDS0ZqT29EZHVrVHY4clc1cEhaOGlhTnh2dkJKVm5Oa2dJQkxORC8vd0doWEJSMmZjNWl0cmlEdlMyYWluMWZnUDZSTlVxNHd6MkNLdVpvZTJIV1gwMlVCMWNFQmdJSFFwOXVCQU1vclQxSjBrR1dIM1Q4bFFBNTlQT0lKelRTQUpNWUUxbUdmTmR5c0poeHNwUmdPRnBlVWpwQVZyQ2dLNG9MVVZLZjRrbnErQnMxQU54TFF6VU5qVXdWaXdZa04vKzR3bk5lWG5pWGdUVHEwM2IrTUhHWDVNNTRUTzNQaE5IM0lxNkRYcU5qU1FPeEUySjJMaXZPckQ5Q0tsdFJrOSIsIm1hYyI6Ijg1MDI2YjYwOGJkOWRjMmJhNjFkM2I5NDI4YjAxOGFjYjY5Yjk4OTllMmMyOWRlYWZlMThhODE3ZmZlNDE4ZmMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+