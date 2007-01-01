Обнинск
-10...-9 °С
В Калужской области за год произошло почти 2,7 тысячи пожаров
Происшествия

В Калужской области за год произошло почти 2,7 тысячи пожаров

Дмитрий Ивьев
27.01, 07:32
За прошлый год в регионе зарегистрировали 2677 пожаров. В результате трагедий погибли 59 человек, ещё 33 получили травмы. Общий ущерб оценили в 583 миллиона рублей, сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

Пожарные спасли 173 человека, а также имущество на сумму свыше 1,1 миллиарда рублей. Ещё 445 жителей были эвакуированы из опасных зон.

Чаще всего возгорания происходили из-за неосторожного обращения с огнём — таких случаев было больше половины (1314). Также распространёнными причинами стали неисправности электроприборов (212 пожаров) и нарушения при эксплуатации печей и дымоходов (68 случаев). Зафиксировано 39 поджогов и 10 пожаров из-за грозы.

Большинство пожаров — 1752 — случились на открытых территориях: горели сухая трава и мусор. Ещё 500 раз огонь охватывал жилые дома и хозяйственные постройки, 86 — автомобили.

По территории больше всего пожаров было в сельской местности — 1414, в городах — 1263. Из них 560 пришлись на Калугу, 122 — на Обнинск.

