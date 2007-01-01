В Калужской области пьяный водитель «Ниссана» врезался в грузовик
Авария произошла вечером в воскресенье, 25 января, на дороге М3 «Украина» в Малоярославецком районе.
По предварительным данным, около 20:10 23-летний водитель легкового «Ниссана» не соблюдал дистанцию и врезался в грузовую «Газель».
Травмы получил 44-летний пассажир легковушки.
В полиции уточнили, что водитель «Ниссана» отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, тем самым признав, что был нетрезвым.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь