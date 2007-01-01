Обнинск
-12...-11 °С
Происшествия

В Калужской области пьяный водитель «Ниссана» врезался в грузовик

Дмитрий Ивьев
26.01, 14:30
Авария произошла вечером в воскресенье, 25 января, на дороге М3 «Украина» в Малоярославецком районе.

По предварительным данным, около 20:10 23-летний водитель легкового «Ниссана» не соблюдал дистанцию и врезался в грузовую «Газель».

Травмы получил 44-летний пассажир легковушки.

В полиции уточнили, что водитель «Ниссана» отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, тем самым признав, что был нетрезвым.

