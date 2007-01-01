Калужанка уехала из дома на машине и пропала
В Козельском районе ищут 46-летнюю Ирину Столярову.
Женщина в селе Нижние Прыски 16 января уехала из дома на серебристой «Ладе Гранта» и не вернулась.
Пока нет данных, где она может находиться, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Рост пропавшей – 160 сантиметров. Она была в зеленой куртке и серой шапке.
Любую информацию о женщине можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь