Калужанка уехала из дома на машине и пропала

В Козельском районе ищут 46-летнюю Ирину Столярову.

Женщина в селе Нижние Прыски 16 января уехала из дома на серебристой «Ладе Гранта» и не вернулась.

Пока нет данных, где она может находиться, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Рост пропавшей – 160 сантиметров. Она была в зеленой куртке и серой шапке.

Любую информацию о женщине можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.