Происшествия

В посёлке Середейск Калужской области сгорел гараж

Евгения Родионова
25.01, 15:35
Об это в воскресенье, 25 января, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Сообщение о возгорании поступило в 10 часов 51 минуту. Сгорел гараж на улице Ленина в посёлке Середейск в Сухиничского района.

Пострадавших нет.

происшествия
