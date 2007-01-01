Обнинск
-17...-16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В деревне Рыляки Калужской области потушили пожар
Новость дня Происшествия

В деревне Рыляки Калужской области потушили пожар

Евгения Родионова
25.01, 13:24
0 518
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Об этом в воскресенье, 25 января, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Сообщение о пожаре поступило в 10 часов 35 минут. Загорелся жилом дом на улице Варшавской в деревне Рыляки Юхновского района.

Есть пострадавший.

Новости по тегу
происшествия
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IktwV1BPNGRyTWpqUFpwVm1VcnMza3c9PSIsInZhbHVlIjoiOTN3TEZqZWhDRXRnOFluUkdqdEhpamdTdmwzYStlQXMrOVZNR0oxWHNoeXUrdTNCWHFYR1UrWUFCUFcxWDRXV2JFWDk5STd3Z3NhUGZkMWVPaCtJYy9MWjBFalVrMllDbXZhOWNLbnREVEdIVm9oQ2RKMnhMay8zWkRJUDlJTVpVb04zQ3duU0gyOVRlK2IwOGN6VnIwcWxtamJjaktQdjBmbmRkdTNQbXZ6OWVCVE5NVGVESSswWm5oRGxDU2Rhd1dsbW02c0N3N0tJR3haMmM4MGxwSUZjZUl1cC9ibkVlS0p2Lzh5UERPMk5sQys4TjNMSThDNDBUQ3dxZkxMVHNYZDMzcXR1aUNDdlZIQ3R3Ri8xT2p4T1o1dWFHTUt3bStMNFBMNFRncXVLQzNYekdUVmFEZG5Ua25ubWpaWUFxU1pvdUJWM2xJL1Z5WktwLzRRcGhYaDFWSTJuRkd2TE1kNkxzTGhKOHBldnNPdFNUTzN5Y0VIdW9BOTd4QmFjZXRmdmpiMnZEczNvS1dtYkVpa2dBNkYyR2R1aUNBMWdMSFRvL0NRNEY0MDZ6cVBPZGdHNHFrR01rUGdaUFhsUCIsIm1hYyI6ImU2NWJkZGQyZThkMWY3ZGVmN2ZmMWVhNzM5Mjg5MWNhMzg0YmFiZjcwNzY3OTA1NDQxNmFhZjU0ZGQ5NTQ0YTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkFYcTBEeHloZ1lwT0tibGZkLzRVeUE9PSIsInZhbHVlIjoiT2F5M3ZoREI2WVZMNjFPZlRoR3BLNGtMUkhyWDhVZ0x1SjAxbU9NdmdhNFhwaFBlU2Zya0dFc1UwbU9VYjc4SGJDbHkrR25Ma2sxbFJXYlVpS3ZJQXhBUUppeHJEeTM4WXgvM3kzR01JK2psTkdvVkZ0cEJUTklHNlFkQWZQdDFKSUhMbitpOGdQbHdvcjlVRndXbEhsb0NudVNoeFRKZUhaeEZxRDhvOTgrWk8rVXJ3NnRYOGNRN3MxUWgvdm9Da1JRc0ZlbVFDdG9jckd3WmRZRm1kRzdFQktFQzYyaVg2Rm9YQXBQRFYwcmQ4OVJlUER1bEJqcDFyNFd3UG5TMlBlUk41Y3o0T0VHdVRTbFdvUTloUzNUVHd3Z21sbUdyU3pvSXdXckdGZTNaRkJtTXc0Q0kwV3RsbVZqUnZ5aXI2VUF1NUZMV3E3dUhRU3VscWFDZVZRcDhUeTRrSmdBS2R5eHQ0QlFOV0Zzd3hrZUpXZ2hHUklGd1RIU3BTT1hROGYyZ0MzNnpzRkJlUS9iak92VjBVQVZUQ1JicS9qZmZGdEhQaHRzc2ZwYVNoc2JjWjNHTFlpclorR0t4VVJBZWxOL0dkUjhzcEhoSnZMSGV6ZWFaKytnVmRUaGh1QlVXcm9DZTFjZ3RZN20rT3VUa2QzdnRrTDdYdTZtZkJjK1NVSWNZQTJWUkx4TlBEM0ozcklYUGlBVVVDeXQwRGR3NURRaDJvZTVnSkJ1cnlFWnM1YThvMVlVUXExRHYrZHozTjNwSFZaUW5EcDlYdDVuNE9sRktvbXJHUmNvOWc0SEQ4TlZpSEo5d3dOV2JLOUttVXlOeEtEOG52TmcraVIyaCIsIm1hYyI6IjkwY2I0NjdkNWMxOGIwNWM3ZGE3ZTU0NzViNmEzMWNmYjdkZWZmMTM4MzhlMTQ2ODBhZDRkYmE0MGFiNTliZjYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+