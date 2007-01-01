Обнинск
В деревне Калужской области ликвидировали пожар в жилом доме

Евгения Родионова
25.01, 10:46
Об этом в воскресенье, 25 января, сообщили в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Овражной в деревне Хомяково в Тарусском районе поступило 04 часа 46 минут.

Есть пострадавший.

