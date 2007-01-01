Обнинск
Происшествия

В Калужской области пьяный водитель устроил ДТП

Дмитрий Ивьев
23.01, 09:59
0 536
Ночью 20 января на 124-м километре трассы М-3 произошло ДТП: автомобиль «Ниссан Альмера» врезался в фуру с полуприцепом «Мерседес». В аварии пострадала пассажирка «Ниссана», рассказали в пятницу в полиции.

За рулём «Альмеры» был пьяный водитель: от него исходил запах алкоголя, а речь была невнятной. 43-летний мужчина согласился пройти освидетельствование - тест подтвердил опьянение.

Проверка показала, что это не первый его проступок: ранее его уже лишали водительских прав за отказ проходить медосвидетельствование.

Виновника доставили в отдел полиции, а машину отправили на штрафстоянку. Против него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит реальный срок.

Новости по тегу
дтп
