В Калуге авария с троллейбусом собрала пробку на Правом берегу
ДТП произошло утром в пятницу, 23 января, сообщают очевидцы.
По предварительной информации, на круговом перекрестке улиц Фомушина и Серафима Туликова притёрлись троллейбус и два легковых автомобиля.
Движение в сторону центра затруднено.
Пробки собрались и по Фомушина, и по Серафима Туликова.
Одновременно с этим затруднено движение в районе перекрестка Генерала Попова и Тульского шоссе в сторону центра.
