Обнинск
-11...-10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге авария с троллейбусом собрала пробку на Правом берегу
Происшествия

В Калуге авария с троллейбусом собрала пробку на Правом берегу

Дмитрий Ивьев
23.01, 08:31
0 728
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

ДТП произошло утром в пятницу, 23 января, сообщают очевидцы.

По предварительной информации, на круговом перекрестке улиц Фомушина и Серафима Туликова притёрлись троллейбус и два легковых автомобиля.

Движение в сторону центра затруднено.

Пробки собрались и по Фомушина, и по Серафима Туликова.

Одновременно с этим затруднено движение в районе перекрестка Генерала Попова и Тульского шоссе в сторону центра.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
6 оценили
83%
0%
17%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjF3WHRhTG5Rc2VWbllpbFN1WDVwRmc9PSIsInZhbHVlIjoiWnRXeFNjcnB0aTRGdUtBdC9XTG55RUJabE90UjB3VDYzUk5LNTNaVkIyMmswRXFZT0gvWUkzeC9TaU1LMTRubkk2MVZraFUvUk9nUWlUdHNhbDZtWVlQVXJaM3BZeU5JUklzVW54alpWUlpxY2VabkhiSDNLLzRoaStYSVVWdm1VV29lb2FIM1p5OEh4SjdKS05lSWdqU0VBUWRjTWxEVi9rb051L1loYVdLZEVpV2NxVzY2SFl4VEFGQVdYZi80dnQzYTgwUFE1ZkNUOVNPTWgxSGJUb29WWEo3U2lYMkNzalZwQ1NnTW8rT2lORTlBa0NHQUNTa1NIZEZZekxxbGRka0xFSU5PQWt2NnNRUzJ6QlhyWURRZTZUTDJNZURJNExXMXZ5RXkrenJlR0VtaXQvT3N6eTdYSVU3RUY5c0FZOURHVTVnQlF1K1M5UGNNcHNpUXRzSmFYUjhTVklTNEVjRi9nVlZ2QXJDREpVK0pNLzZoWHJjdS8ybmF6OHJ2c1ZNeSs4SW5haktxUDBxM3J3VXBQclBoNWI4aHVLUW1USzc4bGdIS3ZOazgyRkU0VGZ2OGREZ25nejZIUkt6dyIsIm1hYyI6IjNkOWVhZTc1OWI1N2Q0Y2RhYjJiMzAxNmIyNGI1MTAxYTQ2NTY3OTJkYjc5YTk0MGZlNGQ0Mzg2M2JjNjEwMGIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImlaOHYvaUZxY2dDNEN5NEcwWXhBVVE9PSIsInZhbHVlIjoiQjg0WlNFdkJVdkIxVzhuQUQ5Mi8yVnZ5dGRiQjFycHB3UkJGbDhXZGlCVFdFd2RqWnF5YVpHRUZGWk9FemtsbUVFNW13eFJ2TEhrTmI4WkFHNGJEVmdLeDdEcnVVa2VmUjhhTk1FYmwrT1B4eGFRQTRzN0tTUVFhRWgvMHVBMzhDYm5hYnErdC8zTkk0K0tWQjhDT0FLVjdYeVVBZkJVSTdLWDB4YmpWRHFTbTlGZTFaWEROMk52cEF5djBEb0U2aE1mMGc2NmphU3JsSWwzcjdQaU8ydWsrUUtUZUhHZ1BkR2I0TmhsOXphR0NFc2FNazZhdWQzMDFORUVuTVlvR281aG96eXpYcnBrRVViSjBROTZHanBPNGRIQTNRQnNOdHlJaDBaQkY4WDJzNlRML00rejlHQitGVjVkeDBpbk9PK2ZTNlBuNzF1cmFZSHRFU01vMllVMXMzZGVJWkF3Njl0L3l6YnhDNUlTdXpPREpFQ0Zla21OZ096b2N4QmZ0WDhDUUZBaEhERW5GZ1JUbU80OUVUYlBIeGJxb0lSMXNsQkk0V0hiZ082Zmo1blVaVi9DTGtaVmpiNENQVytrTTQ4MzdOL282d29lRUkvUUM1Z21QZHVFNUJRRW1telFqRUtIVW1YZzlnbVVpWVh1SUVZbFdOckR6Nk5TZGlva3g4T21IcmRnNlpGSG5nMXlEVzcxTTJVSWM3andqblJYOTY0SWYzR1lBa3B4WCsrNVA5SHpyd3pwT0sySDdxRll1YVkwaTlYdWhwdWZyNHRjS3BOWVJMTk1LWWhtUzM5M0JYN1lydzdtWU5wTzFzdmxNL1pTVG1zVWVBbEsvL3hvSiIsIm1hYyI6ImUyYmIxYzRhNjA3NjMzNTZkN2NjZTY0ZGFkZTM3ZDdlYTA3MGEyNWUyMDQ4YmUwYzMzOWYxODkxNzE3YWZkOTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+