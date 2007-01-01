Калужские спасатели помогают искать детей, провалившихся под лёд в Брянской области

После происшествия на реке Десна в Брянской области, произошедшей 20 января, к поисковой операции подключились силы из соседних регионов. По решению руководства Главного управления МЧС России по Калужской области в Брянск были незамедлительно направлены 15 спасателей-водолазов, медики и 3 единицы специальной техники.

Калужские спасатели получили для работы участок реки протяжённостью 350 метров и уже участвуют в масштабной поисковой операции. Всего на месте задействовано более 70 человек и 18 единиц техники.

На берегу организован пункт обогрева и горячего питания для всех участников операции.

Двое мальчиков в Бежицком районе катались на ватрушке с крутого берега и провалились в полынью.