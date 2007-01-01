Обнинск
-9...-8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Калужские спасатели помогают искать детей, провалившихся под лёд в Брянской области
Происшествия

Калужские спасатели помогают искать детей, провалившихся под лёд в Брянской области

Дмитрий Ивьев
22.01, 16:43
0 630
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

После происшествия на реке Десна в Брянской области, произошедшей 20 января, к поисковой операции подключились силы из соседних регионов. По решению руководства Главного управления МЧС России по Калужской области в Брянск были незамедлительно направлены 15 спасателей-водолазов, медики и 3 единицы специальной техники.

Калужские спасатели получили для работы участок реки протяжённостью 350 метров и уже участвуют в масштабной поисковой операции. Всего на месте задействовано более 70 человек и 18 единиц техники.

На берегу организован пункт обогрева и горячего питания для всех участников операции.

Двое мальчиков в Бежицком районе катались на ватрушке с крутого берега и провалились в полынью.

Новости по тегу
мчс
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
50%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkRqRncyZHdOLzVHNklaMU15ODlkY0E9PSIsInZhbHVlIjoiQVphcTFjM2ZrRDlpVXBhSEFOeGpkU3VFMXFoWEJGcjgxcXg3bGk3d0o0Tjg4SGo5UldlWUpFdWRHWEd6VW5Uek1ia21nM0tFNEI1cWVMV0Z2R2RYWmpDYXV1b3I2WW1zcTVFT05zZGNGU3NLNE9aSUlXaWpkWlBSZXNhaEhWNlVISExGcVIza1dkazNZUnNSU0VkOWtwV1puVU85VlV0WFdhM2drZmZna0g2cUdnYmJ5K0FuQ2gwRVdMTVp4SlhmL2pPTzBIZEs3WDNiQU5seEdOUGFOaWNaMFdHL2ZWcnlneEliTE5jMm52Ymd5K2U0VXFNYUdmYXBEcUduVHU3Ums1bjlIbVkrcjYvNHlCUlYxdTBRR3VxeXFZclR3Qzg5ZU1rSXhHK2RvQkN6Vmg0QTVNTjhlVlBSdVNaOEtrNCtqT3ZCK2FQOEM0aUc3aVVyaHZ3RXJtb2JOSExpajJ4a0F4V05MQ3lvRzhMc3pta2hHVWFaMjhPbUJ2L0JGNnM4ZG53YUpnbzE0NkoxbzR1ZENYeU9SZlhQWkJlNjBjZUNudFZBemxZTXkweWdKUFEwWmJQRFpmS1pWaW1TSHhicyIsIm1hYyI6IjY0YjJmMTQwMmZkMzg1MmRmMWI4MDIzYzJjNDk0NTQ5OGMyYjBiNWFjZWZkMWI2ODU3NDMwOTk5YmUyZTc1MzMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjRHdE5XZ2dsN3BocFNxZlBpWGZDdEE9PSIsInZhbHVlIjoibUc5UGNnNUxxckNtRHlwbmZ5YS9TR3c4MDZSTE81L0k1UFE0NXdUR0tPSCs0YnpGb1l5VFBaOHlsNXJrRnFVUGtMb3RGOW9aRWdOVjRzMWIzczFyM3ZUWmZCY08zOS9wYWQxckZDZnBmaXVHZ1lyN0tNS3V1ZnJCYm5acENOdmxnaTlsZWFWYjExdW5ucHM4bjhFdEVwK2lxWFRaRGZqdFBhaFVsWktQR0pMUWRRazJiM1BWQnV6SndKL1FzTU8yWm94ODRyQ2Z3Mk9LUy9YR29sQW91V1hlbEtZSTBPcHo2c1dLSHI5Wnd0KzNpd0VSb3Q3S2dvRVBsUncvK0tmQmxaTjk5dEluRWo5Sm9tK1lEenBxdWRUN05KTXdMeFZGb0Fqb0J6ZmJNc2VKbitpU1FtdTlHeDhlWHloMkUxeXMrQmtJSi9yS2kyU3JmVmk2KysvQ1c2N3pkd3k2Qjk1WDBDeUxqbVkwRjRSNm1xa2NkUzVLRDN1RzZ2S2F3VlJjelAzcklQOFhxMUJXZkRmcUFoc3lnODhrdlVUSDBXM3J0V2xJL1R5K0NOOHZST3VVd0JEQWRJd3o3d1BiNFhtRE1hUUQ3RjlSclNCdDM0b09iOGRQNkNYT282eWwzNXdDVjlxamY4L2s0VEN3SEF4N1VsRTVnaStEanVNdEtkTkxwTFZ4R2twcXlaU1h6S0dPUE9uQ2RwRVJaM01GWlVzem8wRkFkNEtwSGpFOXpEaUUzdzNodlBpS1hUUHEzWWlLVnpUUXRCZTVGemQzaDN1RSsxek5TM2JTOE95dHlLT0VtVGJZOStLVlBCdjB6YnRaVE4vY3VFdVFTRjNmai9ycSIsIm1hYyI6IjBiMzJhZmRkMWU5MWE1ZDZlYWVlYzhhMDA3MTVmYzBhZTA4YTMwMjUzZjc1NTRlNmI4Y2MzYzllYzE5NjU5MTYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+