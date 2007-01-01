В Калужской области сгорел православный храм

Пожар произошёл в деревне Фитинино Перемышльского района, сообщили в местном приходе.

Огнём уничтожен молельный дом, в котором проходили богослужения, пока восстанавливается большая церковь XIX века.

- Пламя не пощадило ничего, - заявили в приходе. - Иконы, перед которыми молились, богослужебные и церковные книги, облачения священника и помонарей, подсвечники, иная церковная утварь, купель для крещений, венцы для венчаний, записочки с именами живых и усопших.

Сейчас там собирают пожертвования для восстановления храма.