Происшествия В Калужской области сгорел православный храм
Происшествия

В Калужской области сгорел православный храм

Дмитрий Ивьев
22.01, 09:57
0 1090
Пожар произошёл в деревне Фитинино Перемышльского района, сообщили в местном приходе.

Огнём уничтожен молельный дом, в котором проходили богослужения, пока восстанавливается большая церковь XIX века.

- Пламя не пощадило ничего, - заявили в приходе. - Иконы, перед которыми молились, богослужебные и церковные книги, облачения священника и помонарей, подсвечники, иная церковная утварь, купель для крещений, венцы для венчаний, записочки с именами живых и усопших.

Сейчас там собирают пожертвования для восстановления храма.

