Обнинск
-7...-6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Скандал в калужском техникуме: педагога засняли за рукоприкладством
Новость дня Происшествия

Скандал в калужском техникуме: педагога засняли за рукоприкладством

Дмитрий Ивьев
21.01, 14:37
1 1391
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В соцсетях появились записи, которые, как утверждается, сделаны в кадетском многопрофильном техникуме.

На видео попали эпизоды, как мужчина-педагог применяет физическую силу по отношению к ученикам. Те при этом улыбаются и снимают всё на телефон.

После публикации видео ситуацию прокомментировали в министерстве образования и науки Калужской области.

- Директор техникума уже вызвала родителей студентов и провела разъяснительную беседу с педагогом, - говорится в комментарии министерства. - Необходимо использовать только педагогические методы воздействия на подростков, ни при каких обстоятельствах не допуская рукоприкладства.

Новости по тегу
происшествие
Лента настроения
13 оценили
0%
8%
54%
0%
23%
15%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjZld1hMYkZNcUxka0lRSlZYRUlxemc9PSIsInZhbHVlIjoiTjAvQkdzMFY4YllraUQ3QXcwazJPQmZNTURJWEU1bUxIclNQUy9LTnFtMEt2eVh4djcvSW9kd1labk5Jc01leE5teVkyRlhhOWdSWjJ0aHI5cWRmeWFlTzJCbmsrUUV0TFo0OFN3WS9vc3Z4T3pPTnpLUUZ3eHVPdXFvZ1V6bGs2SEdDc1hYKzYwd0Q4Vjh6dWhiQ3FJSldRdUtIR3pRcEgrVEY3eE9TWEg0UENoendsWWEvMlZrbGMrN0ZhN1FjSkdQMFVQeGpSZ1NkUUt2UDBpUWJ0TGRUOVBJR0ZBUHVsMFZPYXVKTGxyam5YVUdvdzZWdGNoNEZUU1NWdlJvR3p5UVQrNWxYK09nVlIrRjRSWnIvSkQwTU1hK28yMDNBMFBvY1RqYkxlTCs2QjdMakZhSDZFRlN2MlgrMzV2anVOTGlUY0hUYWE4NlRxekN2NlUzR0NITmY3c0RIZk5HNnZ5YXpJZGs0VENGVnhxSUlGemdkSUplR2RpUVU0cSsydW5MejhUcVFDZHFaRnhxaUVGRmQvY2k4R3NQL1E1ZGpCSmZUK2RTQWtuQnlFTVFFUXgrR3FYYVB1NTlTRmZvRiIsIm1hYyI6IjM1ZjQ2MTEwZGI3NjEwZGEzMjYyODI4NzY0ZTFkMjU4NjgxMjI2YWYyNjc4OWY0ZjRkNGFhMDlkMzU0YmI1NDYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlEyYVZPU2hqY2gxenhoenI2MGVsNmc9PSIsInZhbHVlIjoiOVR2WmduNk9nbisxTXYyN2V0VzV2ay8wVGN3cnJYaXNyVXFRcVVqN2R1T0E5MkNaZUtJcXVDcGlWZXduRmdHTzIvd3NlSEdWclVNTUZmdjNWY0tsM0tML2ZYeXIvOG13U1o0SFhsMVNYZ1VkSUpFbTBUYS9ibWYvZ1B2REhVUHdaVEJqaVJWanU0M2pYWEh4Qy9VNURZUjJUb1dGYzloSnZDcUJ3NHlYRThpSTdkV2tjblNIc2d1R25XaElvMDczek1PdHQ3QzdUSDZsVGQ2MHZ4ZHgwYWxrWDRkRTlEMk1GVnJzNUNlaG4xcWt2Y0ZQeVdZTHVUUVUyZGNySVhsR1VGanNzSXgybDJvZDZzRWVjMTYyTlUwVjFVQWdlbjZzUUcrVDJQalZubUdsZU8rTXYvbW1rR3VHcTdOOGtVaEhDVU9aT1h4QjZ6bEdZM0c5T1NuTkNXUVovUlBwM0ptRUVTa1ljczJ5dit5TGxGalREbTBxVWl6WHJvRXZabEtvMnNDZlhxUGNrdUNDdXppb1V6Vi9WRmxwb01WdDhCenJtdlJZaGpIQ1pPaFFyZWM3RjkxZG1Sa1J0YjJJeVRMbWZ2OSswVDJwY2xQMG13a1IvRkZvRlorQmlCS0FFMXpraE9nSVdkcXR2NHk2a040a1Q1WWN2RGVlL1lUUlR6Vk5nNksvQ1VudzBScFliY2h1Z0sybXllcVlib0VHNlJBK3VzSXBWMkRHRkVRT2NDNWI2NWlGdlpHS3NicWFtTWY4WDdQMWgvODRYaDQzTGlsQmhZUjdlbEoxdkZGdU51dTRGNldSMG5haklYVzlURWxuQ3RqaTVLbVlVRUNDdGd5ZCIsIm1hYyI6ImQzMjc1MjJhMTY5NDNiNGFjZmE1ZjNhMjI1MWRjYzU1MzRiZGViNDRkNmZmOGY1OGZlNmFjOGEyYjUwYjg0MjciLCJ0YWciOiIifQ==
18+