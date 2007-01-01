Скандал в калужском техникуме: педагога засняли за рукоприкладством

В соцсетях появились записи, которые, как утверждается, сделаны в кадетском многопрофильном техникуме.

На видео попали эпизоды, как мужчина-педагог применяет физическую силу по отношению к ученикам. Те при этом улыбаются и снимают всё на телефон.

После публикации видео ситуацию прокомментировали в министерстве образования и науки Калужской области.

- Директор техникума уже вызвала родителей студентов и провела разъяснительную беседу с педагогом, - говорится в комментарии министерства. - Необходимо использовать только педагогические методы воздействия на подростков, ни при каких обстоятельствах не допуская рукоприкладства.