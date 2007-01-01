Снег оправдали в деле про обрушение моста в Тарусе

Снеговая нагрузка не явилась причиной обрушения мостового перехода. Об этом во вторник, 20 января, заявил глава Тарусского района Михал Голубев.

- Главный вывод комиссии с участием подрядной организации и независимых экспертов, - отметил чиновник. - Причины и последствия действий по их устранению установят в процессе дальнейшей работы группы проектировщиков и экспертной организации. Сегодня руководитель и инженер подрядчика из Челябинска прибыли в Тарусу.

Напомним, пешеходный мост, открытый в 2024 году, обрушился на прошлой неделе.