Происшествия

В Обнинске женщина поранилась, пытаясь зайти в автобус

Дмитрий Ивьев
20.01, 15:46
1 353
Инцидент произошёл на одной из остановок.

- Женщина, подходя к автобусу, поскользнулась, упала и поранила ногу, ударившись об один из элементов задней площадки, - рассказали 20 января в «Обнинском городском транспорте». - Водителю об инциденте сообщили только через пару остановок: кровь пассажирка так и не смогла остановить. Были вызваны ГИБДД и скорая помощь.

Перевозчик попросил обнинцев быть внимательнее, так как из-за снега автобусы не везде могут подъехать вплотную к остановке:

- При посадке в автобус, не спешите: водитель дождётся, пока все зайдут и только после этого закроет двери и продолжит движение.

