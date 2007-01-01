Обнинск
Происшествия

В Калуге пробка собралась на площади Маяковского

Дмитрий Ивьев
20.01, 13:10
0 300
Днём во вторник, 20 января, там произошло ДТП.

По предварительным данным, столкнулись два автомобиля, двигавшихся по Грабцевскому шоссе в сторону центра города.

Затруднено движение в обе стороны.

