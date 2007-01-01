Обнинск
-8...-7 °С
Происшествия

В Калуге авария перекрыла дорогу в Турынино

Дмитрий Ивьев
20.01, 11:24
ДТП произошло днём во вторник, 20 января.

По сообщению очевидцев, в районе остановки общественного транспорта «Турынино-1» столкнулись автобус и «Нива».

Затруднен проезд со стороны центра города.

Пробка растянулась уже на полкилометра.

