Украинские беспилотники этой ночью миновали Калужскую область
Новость дня Происшествия

Украинские беспилотники миновали Калужскую область

Всего за ночь в России сбили 32 БПЛА.
20.01, 08:13
В ночь на вторник, 20 января, в Калужской области вновь объявляли беспилотную опасность.

Однако согласно сводкам Минобороны РФ, над Калужской областью ПВО не работало.

А в следующих регионах страны наши уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата самолётного типа:

  • Брянская область — 9 БПЛА
  • Республика Крым — 9 БПЛА
  • Воронежская область — 3 БПЛА
  • Белгородская область — 2 БПЛА
  • Курская область — 2 БПЛА
  • Волгоградская область — 2 БПЛА
  • Астраханская область — 2 БПЛА
  • Самарская область — 2 БПЛА
  • Смоленская область — 1 БПЛА

Все цели поразили в период с 23:00 19 января до 7:00 20 января. Информации о возможных разрушениях или пострадавших на земле на данный момент не поступало.

