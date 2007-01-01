Украинские беспилотники миновали Калужскую область
Всего за ночь в России сбили 32 БПЛА.
В ночь на вторник, 20 января, в Калужской области вновь объявляли беспилотную опасность.
Однако согласно сводкам Минобороны РФ, над Калужской областью ПВО не работало.
А в следующих регионах страны наши уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата самолётного типа:
- Брянская область — 9 БПЛА
- Республика Крым — 9 БПЛА
- Воронежская область — 3 БПЛА
- Белгородская область — 2 БПЛА
- Курская область — 2 БПЛА
- Волгоградская область — 2 БПЛА
- Астраханская область — 2 БПЛА
- Самарская область — 2 БПЛА
- Смоленская область — 1 БПЛА
Все цели поразили в период с 23:00 19 января до 7:00 20 января. Информации о возможных разрушениях или пострадавших на земле на данный момент не поступало.
