В Калуге мужчина погиб из-за непотушенной сигареты
По предварительным данным, именно сигарета стала причиной пожара в квартире на улице Степана Разина поздно вечером в субботу, 17 января. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Сейчас СК проводит проверку.
Следователи опросили очевидцев и назначили экспертизы.
Калужанам напомнили, что неосторожное обращение с огнем является одной из наиболее распространённых причин пожаров.
