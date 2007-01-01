В Калуге мужчина погиб из-за непотушенной сигареты

По предварительным данным, именно сигарета стала причиной пожара в квартире на улице Степана Разина поздно вечером в субботу, 17 января. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Сейчас СК проводит проверку.

Следователи опросили очевидцев и назначили экспертизы.

Калужанам напомнили, что неосторожное обращение с огнем является одной из наиболее распространённых причин пожаров.