Обнинск
-12...-11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге мужчина погиб из-за непотушенной сигареты
Происшествия

В Калуге мужчина погиб из-за непотушенной сигареты

Дмитрий Ивьев
19.01, 08:49
0 674
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

По предварительным данным, именно сигарета стала причиной пожара в квартире на улице Степана Разина поздно вечером в субботу, 17 января. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Сейчас СК проводит проверку.

Следователи опросили очевидцев и назначили экспертизы.

Калужанам напомнили, что неосторожное обращение с огнем является одной из наиболее распространённых причин пожаров.

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlFnSkVKdFdHZGd4Sm53K1V5UlYxWFE9PSIsInZhbHVlIjoiUFVWMkFXYXp1SHh2WlVnRFQrUjV6VWxWTDNiN0R2SXFQbTNaVDNiUUovUzQ2SDJQR0ZNcTk5dWJOcWYyUzNEM0krYnRadTNpek9IOFpyWXIvbWdXZEdab1AxQ2c5SHU2b04xRmozOUdIWkthbWtwakNJb0IwOVpreW83Qk02Y3J0TmZwQko1T3JVM0tLUXJvOXV1ejUzNEoyZUxsQ0c4K1U4NEVnUVNWL1d1Y2VPaWo2Z3dtWDcxYThyeUFMSmFZS0h0NTNkNjZiQU00a1phYUIxY3ZxQVoyRm4xdlVVUnNIMkgwTFFkajFtYXphVHhld2lqckhjZ3JYckRzVm9YM2lmbnJVSGU0dEdWQ2dUclhxTlNPY1lNbnI1V0NzWStUT3hlWVBhcFFXWDZFZ2VnUHFJVkFDOUtKNEVmc3g1Mk45S0RxRkdZVHRXQytPY2NncFlTTXh0U3Ntb29lMmVtdlpFV3NkSHozZVg3ZlVBQ1NpOUJJc0FCcnNkZWhJZ1NxMjR3OEtmVGFVT1FjcjVWQWR2WndHUUtNK3hjZ2tibFM3VUVvb2Z1SjRKOGVvdTM2NTJKZUN5cjNJanZ5R2JTLyIsIm1hYyI6IjQ3NmMwNDQ2NTE5MjY0ZDE2MDIxODY1NjU0YmUyNTMyMDIxYjgwYzlkNTk5OTRjMDA0YTZiMjA3ZjA3MDdhMWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImJ5K1JOY2RhSGtZekd5NmtFTDZpYWc9PSIsInZhbHVlIjoiRFFsWVFaYndxQ0Q2dWpjakJ5bTNvYTNnK2ZFWE0rZ0dEbldNckFVdjdrdkc1ZG5VNmxWWHlIL1FRa2tiQ0czMThyNU5OSzhiNEIxK1huM3pNWjcwMGZ4bE81b1BEQUk4RGROd2QrUE95NXB3dHBSVXFuSEdsajRMbmE3T2M1c3JidkpYS2Z2ZnJ3ZVNXcTZ0RE5FVUhYWXU4ei90VVRFZmowM3I3bDRGSUEzVW5pMFFNa1MwRmducTZmcFZBN0hwakZBSjFoWTlSUFprY2pZVHY4RDR1Q2E1ZiszVXZKZDhTbExKL29RanFZWWtXZ3dQMlpCbWhCU3Fidk8zTFdOZzN6OCtvQ3hGZldJNy8xNnZMT25WR2ZKdk1vSEdGMFBMUlZINnk0N0YwYWFaVnVHUlQwcDc3cWRodjI1WHZEdXFiZVVVcitpbEZ3cFdlOXZUcWhiWEdPWTZnY0RQcjhYenVLOEVMQUhqWjhRMlVnY2Q0cklZNFBTd01ibGltbndKaHh1UUdNMFpKUnJoeWlUVHlxdkhRZno5SHVlR2pzcHkvWmtFeTFrSmxRYTlVZDgxN1djVmdtUHp1NDF0d3pYcVVlVDd3OEJWQXpHT0JPMVFGajQ4cGlFcjNqSGEwU3hQMkxYeVJXbHRQVzVmREtWK3hSOHg0cjI2ZHJVeFphWU5CM1Q4b0FPWjBENnlKSlI3N0dkelZKT2lTVVg5N3hEU2xrL3pBYUljNHIzQXB2ZWxIVGIzazRha3N4cVA3dU9UMVlTWnZPYkRoVFkvQlhzZXJJWHhaYytRbkJKckF5cWpJU01HZU5OZ1NBZUlKNmI0MjZFa2d6Nkk1Q1ZhUGdWVCIsIm1hYyI6IjkwMGFmMzUxNDk5NDYyNWMzYTkyNzE3OGM4M2FjZDhlZWUwNDdlNmEyZTc3ZjNkZTJhYWNhNjhhNTQ2ZDNjMTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+