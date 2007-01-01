Обнинск
-24...-23 °С
Происшествия В ночь на воскресенье в Калужской области ликвидировали два пожара
Происшествия

В ночь на воскресенье в Калужской области ликвидировали два пожара

Михаил Тырин
18.01, 08:39
0 122
В первом часу ночи 18 января поступило сообщение о возгорании квартиры в Калуге на улице Степана Разина. На место происшествия выехали четыре машины и 11 спасателей. Оказана помощь пострадавшему. Причины инцидента выясняет инспектор ГПН.

Около трех часов ночи загорелся дачный домик в селе Овсорок Жиздринского района. Пожар ликвидировали шесть специалистов при поддержке двух единиц техники. Обошлось без пострадавших.

 

происшествия
