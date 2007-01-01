Обнинск
-18...-17 °С
Новость дня Происшествия

В Калужской области загорелся жилой дом

Евгения Родионова
17.01, 18:55
Об этом в субботу, 17 января, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме на улице Гагарина в селе Износки поступило в 13 часов 26 минут.

Пострадавших нет. Пожар ликвидировали.

