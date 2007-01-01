Обнинск
Происшествия

В деревне Калужской области потушили пожар

Евгения Родионова
17.01, 18:10
Об этом в субботу, 17 января, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Пожар хозяйственной постройки произошёл в 11 часов 40 минут в деревне Горбатово в Износковском районе Калужской области.

Пострадавших нет. Пожар ликвидировали.

Новости по тегу
происшествия
