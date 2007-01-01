Обнинск
-15...-14 °С
Аэропорт «Калуга» закрыли для полётов
Происшествия

Аэропорт «Калуга» закрыли для полётов

Евгения Родионова
17.01, 10:49
0 379
Об этом в субботу, 17 января, сообщили в пресс-службе Росавиации.

— Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, - написали Телеграм-канале Росавиации.

происшествия
