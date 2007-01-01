Обнинск
-26...-25 °С
Новость дня Происшествия

В Калужской области ночью загорелась бытовка

Евгения Родионова
17.01, 09:00
0 163
Об этом в субботу, 17 января, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Сообщение о пожаре на улице Достоевского в городе Жиздра поступило в 2 часа 52 минуты. Есть один пострадавший.

Пожар ликвидировали.

Новости по тегу
происшествия
