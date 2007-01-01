В Калужской области «Рено» вылетел в кювет

Днём в среду, 14 января, авария произошла на 46 километре дороги Белоусово – Серпухов в Жуковском районе. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, около 12:30 водитель «Рено Дастер» не справился с управлением на 46 километре дороги.

Машина съехала в кювет.

Сообщается, что травмы получил один человек. Информация о его состоянии уточняется.