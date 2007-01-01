Авария заблокировала главный въезд в Калугу
Утром в четверг, 15 января, стоит в пробке подъездная дорога к городу от трассы М3 «Украина».
По сообщению очевидцев, в районе Анненок произошло ДТП.
В сторону центра города пробка растянулась уже на пять километров. Машины останавливаются ещё перед Мстихино.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
Одновременно с этим пробки образовались на дороге между Белой и Силикатным, а также на Генерала Попова.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь