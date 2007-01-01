Обнинск
-20...-19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Авария заблокировала главный въезд в Калугу
Новость дня Происшествия

Авария заблокировала главный въезд в Калугу

Дмитрий Ивьев
15.01, 08:36
0 1558
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Утром в четверг, 15 января, стоит в пробке подъездная дорога к городу от трассы М3 «Украина».

По сообщению очевидцев, в районе Анненок произошло ДТП.

В сторону центра города пробка растянулась уже на пять километров. Машины останавливаются ещё перед Мстихино.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Одновременно с этим пробки образовались на дороге между Белой и Силикатным, а также на Генерала Попова.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
11 оценили
18%
9%
0%
0%
18%
55%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InZPUExUMmVJa3loMmROeDR4ckMzYUE9PSIsInZhbHVlIjoiNVlRNzlhTHoxejV1b3FzTlp4aTRxL3BHWHZzWGNyS3BaRk50MHdaRUZpcXE0NExuK1JoOG5EdDN4cFFqYVBVQytoSGYvLy96Q28yY0VtTmllMzVpY3BRS09lUzNWUXZNcXBSaHoxUG1rRGcyNzNiblB1N2UrNi9WWTE0U29WbFRIOWFYOGNFQVorcXJUOElUbmtCeVNvdmdDRmFMTTNBV2ZzdnJUWnNWVkFXaitoeWtxK2VJQnBGNjFNOUh2VzhqOFZ6RnpnbFAzR08yRjQ2WWFRMTgxVXlaK3h0Mmk1VnhzWm11WTllcFZ4aDFUNm94Q0RxQUFaVTROM0EwaEVMUWhwM1dqUkovR0tDc0NZT1NDa0lXUm9nZW9IVFIzRUdHdHZCWmtpUFAvam5PNjZJdnIzWmtOV2lNbTZmbG5ZMmR5QnZKYVdubWFmR2pLUUtLckRCT0FmK2NXQk5XanBZOG5FNEE5THJRWlRQR1VpVkxRUC9FT0hYbENpTWdsZTdOcU8rQnQxM1N6QkxXL2RpeVh6SmVKNHBmYUV1WG52d0NuOXh3M3JPZm1UMzcxYkI5UTlyeEFvMUZqcXNZR3RLSSIsIm1hYyI6ImExYTcyODNjN2Q0YWRhZWRmNmJiM2ZiZjI3OGZkYzcxZmYxNTFlM2EwZTY5NmZlOWM2NTk5ZjE5ZGFhZGU2ZjgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkFrZnl3VEM1L1BwZmxhRUVPdFVMOWc9PSIsInZhbHVlIjoiYWRjcnNPZTVFc2ZoOVRXT21OZ0pzZ2RrY0FkT01kR1dOa2NhN093dTkzTjZibUFRRExqSkpFNjFkUHIyamlHYlFJOGxkSE51U2JyVk1HbWkvZ2NFU2VvUWYxd1FCVEFBVkFvY3lkdHpSOWN5VDNHYVpIVm0yelFnTTVSTEo0OGJaTTI0cUlNa3BydzF0ekh5SGZNUStBVEtYdzhTTlAzREh3ZFhqTU1xWStoZW5Nd3FxNjRhcSs0VGxoSHBKNUdBYTIrWFJmTm5DdDlwQWV3YmhXdUhDZWU3bFpEOGF1RG82ZmNrL1RDcGJ0UjRnbndzcWZad0JLeGVBYlBNRjNHc1p5Z08ycjhSbGFvVktVZTF1STBaYndwNGtJaVBUOWtXTXVkODRsRWtkK0tNc2dScDZwK1hDcVN6ejNKQ0t6SnNhdWJPSlo3NzFSRi9rMVpBdzFPL1FtRHpMNTUzTDV2dUN0VkM1SC9GdTU2UjJ3NldTbGZaamR1c2xpVnFDLzlmYjBYQWx4N2hTei9kQ1ZwWjhWRU1LdWJwTFdmWE1zaEpqWk1aRnY0Z1RxMnJxZ004SzlXem9xYk81UXZSOGRYNTIxMlBXRHBKekE3Vis3aWFpSytxZTgxZUQ5alNJVmNaMHd6WFpseGdWbENOT3lkN0JSRGJvLzlJU3J6c1Jad0tYdm1kYTlQc0x2T0t5SVFTb0o2U1YvTURrVVd5cEZIa0NzbEx5TTBDbXFLeUIvNldJVEZDK3d0RTR3TGhjcFVaMVM0cWF0UlBsZHQ4S1ovS0RwN0RkTzNUQWM0VVZuUVl2N0R5KzNqeVZ4WnhMY0hEUGhiSndTWjl3a2pseGo1KyIsIm1hYyI6IjhhZWY0MDY0Y2I5NDFhZDIxZjk5MzA3Y2VmMDFjZWI1YWViZTE5NWU4MTFkODkwODBlNzdmYTM3YjMxOTFhZmEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+