Авария заблокировала главный въезд в Калугу

Утром в четверг, 15 января, стоит в пробке подъездная дорога к городу от трассы М3 «Украина».

По сообщению очевидцев, в районе Анненок произошло ДТП.

В сторону центра города пробка растянулась уже на пять километров. Машины останавливаются ещё перед Мстихино.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Одновременно с этим пробки образовались на дороге между Белой и Силикатным, а также на Генерала Попова.