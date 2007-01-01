Обнинск
-15...-14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Тарусе обрушился подвесной пешеходный мост
Новость дня Происшествия

В Тарусе обрушился подвесной пешеходный мост

Дмитрий Ивьев
14.01, 21:23
0 484
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Инцидент произошёл в среду, 14 января.

К счастью, в этот момент на мосту никого не было, обошлось без пострадавших.

Глава Тарусского района Михаил Голубев заявил, что подрядчик должен будет восстановить мост по гарантии. Его открыли в конце осени 2024 года. Длина пешеходного моста, установленного над рекой Тарусой, составляла 64 метра.

Проверку по факту обрушения моста начала прокуратура Калужской области.

Новости по тегу
происшествие
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
50%
50%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Inc3anZnSlFMUXlPanF3eUhIdEJpcEE9PSIsInZhbHVlIjoiVkI0amdCT3E5eDRKQzh2TWpaUXQ0cXlsWFFhdXdPS1d2Z05help3eTJ5VUE3aGdrOERvT1J0d0JLZ0FNc0pIaS81ZnliY01sNEpjTGNDVC9iY3JRNFBhZ092YmlUVHp6NjdtNW1MUy9ZQktlOHBxeWYyUTJRUk9OemVRUnNZZjk0VXpaTGt1YnU2SWRrOXhLM3VUa2pmVW9ibStDelB3R2ZUWlpVYnpoeFJKK1NLbyszVGltekRsUnNLZFZtZ3ZtU1NoZ3pUckdRejhFM01hRnB3eFA0RmREYUh4bFFDYWwvSWJBcHRmUnVwck5lSk5xUHRidWNGVXJCeWVWUnpyTk1aK2FxZTJaK0FlY2NEVzU5ek0vUXgxSXhyeEFlK0c0c0J6TFMxWC9QSkRQNzFDdGphWlBUOUh4djlVY0N4Q1dQRC9ZSEczOGw3aHJJUi9BSkRjUk1hR0NiYkRTU1ZVdEI4cHhwbG5Ud1Y0Y2F5V3JQRVkwLzc2VGgvU3BPN01oaS9Pb0VWUGlxS1ZiUnQwekFtelpKV0k3SExITUpMUXBvM1o5NVJscXgyVVIxNnlQakVIZWtJYzlacS9Wd01qWSIsIm1hYyI6IjU5ZDYyNWI4MTliYTY5NjUyYmQ4MDEzOTM3ODQ5MTU1MzYyYTZiZmE5ZjA3ZTljNGFlZGYwNTZhOTcwODJmNTciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjlRSWtTbWZPejY3c1dVR1F4Ni9LSFE9PSIsInZhbHVlIjoiS09qVnRhQ1Zuais0VWNWL0tBRkJoSXFBMzYrOUNVRWxPWnlkSGtGeWVVZ2d3N25GYnlBTVp5WVBzSC9EbGROSzkxLytLRGx3dm1GRUZGSUFXVWNVRm1OdUYwVHJEQm1lWWYwaDE0c2tCTXgrWWZNYmlUbUpOTHd0Sm5zVW94YXh2ZFBRQ3RoTkUwYmFRQTBlK0VYeGJ0Vmgwclp0dXJ6Ri9VUWkyckQ0eHpMZEN5NHBMWHo2UXFpWTFPMlpydU1pKzg5R0cxSXluTFpCUVJ2bmJOdElLN0R1WFdzUmd2dTNiMXVhMWRBQXE0cWt6bHJielFNQnMzTm5CcjByUWZ3RXl3cFl5QWdzOWRZeU5ldTE0VU1tcml0RjQxcWNmNXhCeUg3RHFrSkQvRVdkUFhYS3ViSnZhWVlxa21SQk56ekUwL0pCOVM3bCtERmM1aG1EZER6K1V6a1d5Ymk2bm1sYUtLQUZFcWRXTXQwa0k3VzhBOXNLVzN6NHA4WlFoZGdQZWFLRDhSLzZRTHMzVDFVcDA4TDNocnVxamxtdTVmS0lNR1ovVWNJckhqeEdUN3ArNDlxdlRHblpYb2NRUHBmVTkxa1Z2cDlmeWVmZ0pOSkRZQkFKUmRhMGp5NEo5Nit4ZlY4OHM2d2s0anYvUmhaOE0xM0xKd1F2SElxK1A4SG5kZWsvWlk3VWJlSDE4M3huVkZYZThLcEN0R1B1VEZTRFBqWTRkNzVHWHRDRXRXWmlucUM5azYrNVVtdmJqQmFnK2lDM0NNckNscG5SNU0vL2IzSmpycHBXV21vb0l3M2ZWWjQ5SktoMWd1ZWlUYkd2L1IydkFqTndwUklaT3BNOCIsIm1hYyI6ImE5ZDFiYzlkNzViODRmMjQ4NTgyMjI3ZDgyMDAwZTFlZTAzZmRkMDIzNmEwYzMzZmQ1MjhmMjA1M2JjZDY2YzQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+