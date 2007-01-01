В Тарусе обрушился подвесной пешеходный мост
Инцидент произошёл в среду, 14 января.
К счастью, в этот момент на мосту никого не было, обошлось без пострадавших.
Глава Тарусского района Михаил Голубев заявил, что подрядчик должен будет восстановить мост по гарантии. Его открыли в конце осени 2024 года. Длина пешеходного моста, установленного над рекой Тарусой, составляла 64 метра.
Проверку по факту обрушения моста начала прокуратура Калужской области.
