В Калуге завели уголовное дело из-за иголки в шоколадке

Как мы уже рассказывали, школьница нашла иголку внутри шоколадного батончика, купленного в местном супермаркете. Девочка чудом избежала травмы — она не стала откусывать шоколадку, а разломила её пополам и сразу заметила посторонний предмет.

Её мама, многодетная жительница Калуги Евгения Цапенко, рассказала об этом в соцсетях ещё в конце ноября. После этого женщина обратилась в полицию. Стражи порядка подтвердили факт обращения и начали проверку.

Сейчас по этому случаю возбуждено уголовное дело — по статье о покушении на умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. По версии следствия, кто-то намеренно поместил иглу внутрь сладости, что могло серьёзно навредить покупателю.

Проведены судебные экспертизы, назначены дополнительные исследования. Полиция пытается установить, кто именно причастен к этому инциденту. Расследование продолжается, сообщили 14 января в «РИА Новости».