Главная Новости Происшествия В Калуге гроб на кладбище пришлось везти на санках
Новость дня Происшествия

В Калуге гроб на кладбище пришлось везти на санках

Дмитрий Ивьев
13.01, 12:41
0 991
Фото: администрация Калуги.
На минувших выходных похоронная служба не смогла добраться на машине до кладбища в Шопино, сообщили очевидцы в соцсетях. Гроб везли на санях.

В понедельник, 12 января, ситуацию прокомментировали в администрации города:

- Дорога отсутствует в реестре муниципальной собственности и является технологической к действующим карьерам по добыче общераспространенных полезных ископаемых. По договорённости её содержат. Сейчас ответственные провели уборку.

