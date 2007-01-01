В Калуге гроб на кладбище пришлось везти на санках
На минувших выходных похоронная служба не смогла добраться на машине до кладбища в Шопино, сообщили очевидцы в соцсетях. Гроб везли на санях.
В понедельник, 12 января, ситуацию прокомментировали в администрации города:
- Дорога отсутствует в реестре муниципальной собственности и является технологической к действующим карьерам по добыче общераспространенных полезных ископаемых. По договорённости её содержат. Сейчас ответственные провели уборку.
