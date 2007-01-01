Афиша Обнинск
Появилось видео ДТП с четырьмя погибшими в Калужской области
Новость дня Происшествия

Появилось видео ДТП с четырьмя погибшими в Калужской области

Дмитрий Ивьев
12.01, 09:04
Эта авария произошла в четверг, 8 января, на трассе М3 «Украина» в Бабынинском районе. Видео опубликовали в сообществе «Калуга» в ВК.

По предварительным данным, водитель легкового «Форда» допустила занос. Машину вынесло на встречную полосу прямо под грузовой «Мерседес».

В «Форде» погибли женщина-водитель, два взрослых пассажира и ребенок. Еще один несовершеннолетний попал в больницу. Травмы также получил водитель «Мерседеса».

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

