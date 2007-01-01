В Калужской области 11 человек погибли в ДТП

2026 год начался с печальной дорожной статистики.

С 1 по 9 января в нашем регионе произошли 16 ДТП, в которых погибли 11 человек, а пострадали ещё 26, сообщили в субботу в Госавтоинспекции.

Почти во всех смертельных случаях причиной аварии был выезд на встречную полосу.

- Госавтоинспекция Калужской области рекомендует водителям не торопиться совершать необдуманные маневры, быть внимательными при выезде на полосу встречного движения, где это разрешено правилами дорожного движения, - говорится в официальном комментарии.