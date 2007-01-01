Афиша Обнинск
-7...-6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области 11 человек погибли в ДТП
Происшествия

В Калужской области 11 человек погибли в ДТП

Дмитрий Ивьев
10.01, 15:12
0 163
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

2026 год начался с печальной дорожной статистики.

С 1 по 9 января в нашем регионе произошли 16 ДТП, в которых погибли 11 человек, а пострадали ещё 26, сообщили в субботу в Госавтоинспекции.

Почти во всех смертельных случаях причиной аварии был выезд на встречную полосу.

- Госавтоинспекция Калужской области рекомендует водителям не торопиться совершать необдуманные маневры, быть внимательными при выезде на полосу встречного движения, где это разрешено правилами дорожного движения, - говорится в официальном комментарии.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
5 оценили
0%
0%
0%
80%
0%
20%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ikd4K2I2Sy92NG9vb1RLNzNudit1N3c9PSIsInZhbHVlIjoiUklKeUc2RnY3eHd0TGJ3WVRrRFh3eTVZUDVjVytQT0xOSTFEbmlsRklyRnZYSWEvV29PMzMwNlVGd0NocURvaVI0dWlaaG1OMFNoNGs1cGlZckxqRHlhT1ZLcHg2TnJYSVZna0Q0MHd1M010ZmI2eUJFeUhuMjlCRmxtL255YUVtM1VOWVRuRXl2eEtYWEZnZnFaTWdLVFFKT3hoekY3NktUc1lFUW5SZHBtdGRLMC9sR1ovOWdNN0lJcHpRemg3bjFNQmRJVXNJRUxnR1dWWnZQNTA4TUthOTRjT0pWMEsranVUMXBSbk9INisyOFhRcHdmN25nUjhwbEpFR2VyL3pxOWJFR29lc29IMWdzbHYyb0ZIV3FzbUhLdEpoOG5jWWtGNVBOVnFWV3dsU1EvMnFpbVF6c1o3TzNkUmNTaHNkNWVwK1poMlpnMGl0MTdvcmdZczQ3dnI2Y3pIYXlBRGJ0cGNVb2I4K29NamdOMFYvbUpFc2NHRExyM20vTXhFTTk0M21PWDJBZlJZN1MrYWlIZC90WTJWSkJEMnMvam96QVZoR1VKUHdMaDJKdXZrTEJDdVZ3WEhyQkNTR3BrdCIsIm1hYyI6IjdhNzlmZmE4YWQxNzczOWU4NGRkNzNiYjEyNGQxNDNiZWU5NmY4OTQxYzJkODZlNDg0NTNjYzFiNTQwZWY2ZTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ilk3YllWVGV0ZjNRa3ZXYlZyT0VPcFE9PSIsInZhbHVlIjoiUVg0TnlZOWIzN2dYOHM2aGFpbXJrK0VycmNsQ3pnT21Kd1B6NVBqbTJtTnJCUkxsa0ZpQXJBNWpQRCtvVEh2Y3lYdFJLM0gwZ3JjYjZrR3JIbmdvT2lYUTU4Wml3TjFQaXZZbktoWUI2blBzUEhiVW5WZWk2QXpMdng0OHlPN0FtdExmL1pSRW4rSUMybUsxWk0zUVdsQlRpc0pGV21LY1ZhM1hKZVZzVUh0clIrM2hNZ0lZbm1EVjVuZ2FwSDgxbERGUndWdjJkMG91NjF1ZXBXN0IvbnRGQXByamxhMk81NVZIcDhsczlSUDZJRTEvRHppYW1pOGk2L1ZOTURhdlN1d0x0UXE0MlhQUkhEbGxsY3Bqa21PYmJlclpjeWpldkpNNkltWFp0OXBjSlRKRkpFU2Z4WktmbWVHbU9iR1NvREdsYnIxZkVaVHI1REhCTDNjMVFFVGdFeG9KNXJoeVcwTWZJbGJIWjlMd0tSWWRULzZFYnVwckxsdXdEd2hPSnFESGVHRVpsM0o2ZTJhN2hyQXBrMlJScG5WSmtINnVLeU1lSVd3dTlEbmZxODhmM1NWOXJQeXhXRFdoMC8xQm8vL1RYNzBwVFo5Qlo5MU8wSmpIekltT2gvUGdXMkJZQnJGOXhhMjViSlFrNlZTY1ZraHJ4blQ4elN3TlpaR2RyRWpMY0ZQQ2phV1FoK2RuaXAwc3U3cjMyRGIxT0JrTnI0TjBkNHZuMStvdnJnZjBzc3VoV1NpQlJ5MjhNYlJZMFdlcDdHR0F4N3VtdDBDRlZMU2F2akhBZlJ0WlNLWUdBbXBQU29YWEt0amV4THdzYXZUQlRCQzZGbFNteDFWeSIsIm1hYyI6IjA3NmUxMzQ0YzU0ODQ5MTdhNzYzYzAzMWM2OTQzM2E5MDczYmEyMjkxZWQwODY3YjI0ZTg3ZmRlMjY1YTY0MDMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+