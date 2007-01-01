Афиша Обнинск
В Калужской области загорелся 5-квартирный дом
Происшествия

В Калужской области загорелся 5-квартирный дом

Пожар произошел рано утром 9 января, в пятницу
Михаил Тырин
09.01, 11:41
В ликвидации пожара участвовало 10 пожарных-спасателей.

Происшествие обошлось без жертв и пострадавших.

В причинах случившегося разбирается инспектор ГПН.

