Происшествия Уточнено количество пострадавших в смертельном ДТП в Бабынинском округе
Происшествия

Уточнено количество пострадавших в смертельном ДТП в Бабынинском районе

По информации областного УМВД, в результате аварии, случившейся 8 января в 12:00 на 209 км автодороги М-3 (Бабынинский район), погибли четыре человека
Михаил Тырин
08.01, 14:49

Вероятной причиной стало столкновение легкового автомобиля Ford с грузовиком Mercedes-Benz после заноса и выезда Ford на встречную полосу.

Среди погибших — женщина-водитель и три пассажира легковушки, один из которых несовершеннолетний.

Госпитализированы водитель грузовика и еще один ребенок-пассажир из автомобиля Ford.

Еще три автомобиля получили технические повреждения.

В настоящее время движение на трассе осуществляется по одной полосе.

