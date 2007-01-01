В Калужской области произошло серьёзное ДТП с погибшими
Сегодня, 7 января, около 15:25 на 19-м километре трассы «Калуга — Ферзиково» (Ферзиковский район) столкнулись автомобили Suzuki и Mazda.
В аварии погибли двое несовершеннолетних.
На место происшествия оперативно выехали экстренные службы: пожарные и спасатели МЧС России по Калужской области, экипаж ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.
Всего для ликвидации последствий аварии и помощи людям было задействовано 23 человека и 9 единиц техники.
Восемь пожарных-спасателей с тремя машинами работали от МЧС.
