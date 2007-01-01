Афиша Обнинск
Минувшей ночью Спас-Деменский округ Калужской области и Калуга были атакованы БПЛА
Происшествия

Минувшей ночью Спас-Деменский округ Калужской области и Калуга были атакованы БПЛА

В ночь на вторник, 6 января вражеские беспилотники были уничтожены в небе над Спас-Деменском и Калугой, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Владимир Андреев
06.01, 08:51
0 604
- Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 4 БПЛА над территориями Спас-Деменского округа и города Калуг, - написал глава региона в соцсети.

На местах работают оперативные группы. По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

По данным минобороны России всего за ночь сбито 129 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в 22 регионах России.

