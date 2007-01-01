Афиша Обнинск
Главная Новости Происшествия В ДТП под Износками в Калужской области пострадали люди
Происшествия

В ДТП под Износками в Калужской области пострадали люди

В субботу, 4 января, в Износковском районе произошло серьёзное дорожное происшествие.
Ольга Володина
05.01, 11:52
0 122
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
После шести вечера на трассе в деревне Бурцево столкнулись автомобили «Киа Сид» и «Джили Эмгранд».

На место аварии выезжали экстренные службы. В ликвидации последствий участвовали спасатели МЧС, экипаж дорожной полиции и бригада скорой медицинской помощи.

По предварительным данным, в ДТП есть пострадавшие.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося.

