В ДТП под Износками в Калужской области пострадали люди
В субботу, 4 января, в Износковском районе произошло серьёзное дорожное происшествие.
После шести вечера на трассе в деревне Бурцево столкнулись автомобили «Киа Сид» и «Джили Эмгранд».
На место аварии выезжали экстренные службы. В ликвидации последствий участвовали спасатели МЧС, экипаж дорожной полиции и бригада скорой медицинской помощи.
По предварительным данным, в ДТП есть пострадавшие.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь