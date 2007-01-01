Трактор съехал в воду: в Калужской области погиб водитель спецтехники
Следственное управление СК России по Калужской области сообщило 5 января о трагическом происшествии.
В селе Ульяново трактор, которым управлял мужчина, съехал в водоем и утонул вместе с водителем.
В настоящее время следователи выясняют все детали и обстоятельства случившегося. На месте работает следственно-оперативная группа.
По факту гибели мужчины организована доследственная проверка. По ее итогам будет принято решение о дальнейших действиях.
