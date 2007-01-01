Афиша Обнинск
-5...-4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Трактор съехал в воду: в Калужской области погиб водитель спецтехники
Новость дня Происшествия

Трактор съехал в воду: в Калужской области погиб водитель спецтехники

Следственное управление СК России по Калужской области сообщило 5 января о трагическом происшествии.
Ольга Володина
05.01, 08:45
0 866
Фото: Калужский Следком.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В селе Ульяново трактор, которым управлял мужчина, съехал в водоем и утонул вместе с водителем.

В настоящее время следователи выясняют все детали и обстоятельства случившегося. На месте работает следственно-оперативная группа.

По факту гибели мужчины организована доследственная проверка. По ее итогам будет принято решение о дальнейших действиях.

Новости по тегу
следственнный комитет
Лента настроения
3 оценили
33%
0%
0%
33%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik9LcTRxZXlzWWNub1pMQmFVNmYxVWc9PSIsInZhbHVlIjoiY083eTM0YWlMaFpkN0lnTUs3NVFLb3VtMTFHNGcraFhDVmlTdS9TYlk2THJpVmV1Y1Y0WlVYbWlibnlvU08rU1pxZ2dhUmVlWm1TTTI3TGluajlGYitMTDdsRWZGTkRCempCN29rZlpGYWlOeHpUTEw4Lzgybkc3YzlNZzFvQ2RRL3FKNHIrN3JWRnJqMVJkWXI5b3k3VjVoTEs2RUw4L2U1blordzl5UU4xeFNpNVloa29ldkVLNEd2b0dwSGQrVXhTdG5lZE85ZEFDMUwzaGZPejNUb0NQOFBwcjJ1L2dYMWJnUWc0YTRGRmxyMURZR2phU25HMHV5RWhENzllaHd5aW10VW5JRzl5dnowZ0ZLeGRHYXcybmR0cTB4RTU1MERBa2lUOUZKY0R2aXhQaTRXNk9qUFovM0FWblBHTU5DZG1ETWluTDZpbFFzWlZudXJsV3RwbUExbkJNUGVlYnI4WHc3Z25SSTUyM2I2a0lhUnhqeHB3T2w4N0g4SzZOWmJ5RTQzbWlQcXJhSWxPSHF2c1BTU2FKLzFjYWhmcEtnSTJ0QXdPTUZHc3U1QUdOOG5DNFpIbEVkVC9ESVZmZiIsIm1hYyI6IjY5OWYyNGVlZDNlMDA5ODhlYzU0NDFhYzRiMDY5NjY4MTMzN2NjOWRhYTFkMzQ2ODJhMjIzYjk5MTc4ZWQzNDYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InpaTXNQYXVFSU9MZk9qWnlTVWNraFE9PSIsInZhbHVlIjoiNVVQTVp3Yk1lejJWSVBhWGxlK2NocGdkMWJWNWlPdnJwbW5OZjNQWDRrRHpzTE1uYkJSVk52LzRGV2ZOSzVCMDd6Ylp6cXdSZ2JPTW5NYnpabWhOT0dWRFBUcEhHSVRjczhhazdQS3ovbXpEL2JtYWdCQWJ2TjY5MjkvMmhkYk91SFVrTEdleEtHdjQzMU85VmdJQ2pVd2JsdWNQK1Y0RWk3WXV6Qm1TMkxsMzdRd3Y0U2pIdkJsT2FhK0xXZDlwMWhDNGVVQkJVM2VhWFgxUGlsdUtsNTVlMXFPK1BhUE9iTUpmVmxmeXpBTWFzRUFwMEMvY0lPZUhDRDNxMUMzdWRPWFh6MkgzbjBTWi8zNFpjNXFPelBaa1dNajJhMzRka0RFWWJGOFRmUkVic21TbklyN1dhS3ZCVW5reHV6MGF2dlJWN2RlN2VPQncraVIza1RVUDI3MFFnNFJTY0g0VnBqajBvRW42U25pUkpZaGRrZFJzekFtTDkvTlhuME9iZjNJa1Jna3pkRkFTL1VyQko1V2lwMDdiU1RkUThmUGZaYlVzcjU3NmV4ZUUzeklYMzdIWllkRUVidjBiL0xhNWp3VWdFeW9nam1kZXpOUkptZE9MOVlRb2E4b0tEVWpFcXo5OW1sUGE2RXhzWFVRWXVrT2FpbWdNdGg0cGRNSHczTHhDaE5wNDA5YndUbUcxTlUyVVVEQ1NGc0dtUHlOUzlzbS9IWVRRaytWWVFTVzBESW5mbnMxMG1JdHVGb0pzNWQ3ZGl6YUtDWHlTMDlhS1d3SVduaWdsQlZoTkNSL0Q3UVR5cE83RVU2cngveGtlNFdaWUpqY0hLTkt0a3hIbyIsIm1hYyI6Ijc1N2IzNDNmMjI0YzMxZjcwNDA4MzZjMjE2NDQ5YzM4NTk3ZDIyNDAwOTFkNTRmZTBhZjYzMGI3ZjU3MGNlNjQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+