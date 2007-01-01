Прокуратура Калуги начала проверку из-за отключения воды в семи домах
Прокуратура города Калуги начала проверку после отключения холодной воды.
Причиной стала коммунальная авария, которая оставила без водоснабжения 3 января семь многоквартирных домов.
Проблема затронула дома на улицах Карпова, Дарвина, а также в переулках Карпова и Старообрядческий. Аварийные бригады провели ремонтные работы, чтобы восстановить подачу воды.
Надзорное ведомство держит ситуацию на контроле.
