Прокуратура Калуги начала проверку из-за отключения воды в семи домах
Происшествия

Прокуратура Калуги начала проверку из-за отключения воды в семи домах

Прокуратура города Калуги начала проверку после отключения холодной воды.
Ольга Володина
05.01, 08:20
Фото: Прокуратура Калужской области.
Причиной стала коммунальная авария, которая оставила без водоснабжения 3 января семь многоквартирных домов.

Проблема затронула дома на улицах Карпова, Дарвина, а также в переулках Карпова и Старообрядческий. Аварийные бригады провели ремонтные работы, чтобы восстановить подачу воды.

Надзорное ведомство держит ситуацию на контроле.

авария на водопроводе
